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11:10, 26 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе арестовали подозреваемых в покушении на совершение теракта подростков

В Ставропольском крае арестовали подозреваемых в покушении на совершение теракта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ставропольском крае арестовали подозреваемых в покушении на совершение теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, подозреваемые нашли в интернете подработку и согласились за 50 тысяч рублей поджечь здание, где находилась общественная организация. Для этого они приобрели бензин и распределили роли. 22 марта в Ставрополе два подростка пошли поджигать здание, а двое других находились неподалеку и контролировали безопасность. После совершения поджога подозреваемые отправили своему куратору видео, но вознаграждение они так и не получили.

Благодаря эффективному взаимодействию следователей СК, сотрудников ФСБ и МВД была установлена причастность к преступлению четырех жителей Изобильненского округа, трое из них несовершеннолетние. Все участники задержаны и допрошены. В ходе следствия они полностью признали вину.

По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что поджегшего электроподстанцию по указанию мошенников россиянина задержали.

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