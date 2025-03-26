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18:31, 26 марта 2025Экономика

Подмосковье накроет туман

В Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности из-за тумана
Мария Черкасова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Подмосковье накроет туман в ночь на четверг, 27 марта. Из-за этого в регионе ввели желтый уровень погодной опасности, о чем свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Период предупреждения действует с 21:00 среды, 26 марта, по 09:00 четверга. Туман ожидается в отдельных районах области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что температура в Москве на этой неделе будет на четыре-шесть градусов превышать климатическую норму для этого периода. Жителей столицы ждет апрельская погода — днем в Москве столбики термометров будут держаться на отметке плюс 8-10 градусов, в Подмосковье — плюс 10-12 градусов. При этом до пятницы, 28 марта, местами вероятен небольшой дождь, однако в четверг, 27 марта, вероятность осадков повысится.

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