«Алеан»: Российские дети больше всего хотят увидеть Черное море

Российские дети захотели объехать родину и приняли участие в конкурсе ради путешествия мечты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в туроператоре «Алеан».

В преддверии III Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля, эксперты «Алеан» привели статистику работ конкурсантов прошлого года. Юные участники нарисовали места, в которых хотели побывать. Трех победителей отправили в поездку бесплатно.

Больше всего дети мечтали увидеть Черное море (22 процента), Санкт-Петербург (15 процентов), Москву (7 процентов), Байкал (7 процентов), республики Северного Кавказа и Ставропольский край (6 процентов), Дальний Восток (5,5 процента), Калининградскую область (4 процента), Алтай (3,5 процента), Мурманскую область, Карелию и Казань (по 2 процента), а также города Золотого Кольца (1,5 процента).

Ранее российские туристы старше 50 лет раскрыли предпочтения в одиночных путешествиях по стране. По словам экспертов, большая часть соло-путешественников — это туристы в возрасте от 50 лет и старше.