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02:58, 26 марта 2025Россия

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

ВС России: Бойцы группировки «Север» отразили контратаку ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера ВС России.

По его словам, в результате удара реактивной артиллерии было уничтожено более десяти украинских солдат. Отмечается, что контратака ВСУ была полностью сорвана и отбита.

21 марта стало известно, что российские военные отбили контратаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области. В результате армии России удалось продвинуться на 1,5 километра и закрепиться на новых позициях.

Ранее сообщалось, что в селе Малая Локня Курской области ВСУ расправились с пытавшимися сбежать женщиной и ребенком. Предположительно это случилось августовских боев, когда много людей бежало в попытке спрятаться от взрывов и оккупации Суджи и прилегающих населенных пунктов.

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