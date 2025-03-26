ВС России: Бойцы группировки «Север» отразили контратаку ВСУ в Курской области

Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера ВС России.

По его словам, в результате удара реактивной артиллерии было уничтожено более десяти украинских солдат. Отмечается, что контратака ВСУ была полностью сорвана и отбита.

21 марта стало известно, что российские военные отбили контратаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области. В результате армии России удалось продвинуться на 1,5 километра и закрепиться на новых позициях.

Ранее сообщалось, что в селе Малая Локня Курской области ВСУ расправились с пытавшимися сбежать женщиной и ребенком. Предположительно это случилось августовских боев, когда много людей бежало в попытке спрятаться от взрывов и оккупации Суджи и прилегающих населенных пунктов.