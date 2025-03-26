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18:14, 26 марта 2025Силовые структуры

Российскому бизнесмену предъявили обвинение в обмане граждан на 170 миллионов рублей

В Кабардино-Балкарии бизнесмен обвинен в обмане граждан на 170 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии бизнесмен обвинен в обмане граждан на 170 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По данным ведомства, с июля 2022 года по октябрь 2023 года 32-летний житель Баксанского района был предпринимателем и убедил своих знакомых инвестировать в бизнес, связанный с покупкой и продажей дорогостоящего электрооборудования. Он обещал через месяц вернуть все вложенные деньги и дополнительно выплатить десять процентов от выручки.

Получив деньги, он распорядился ими по своему усмотрению и не вернул средства в оговоренные сроки. От его действий пострадали 18 человек в возрасте от 30 до 60 лет, сумма ущерба составила более 170 миллионов рублей.

Также следователи и оперативники установили его причастность к отмыванию криминального дохода. Злоумышленник зачислил похищенные средства на счета букмекерских компаний под видом ставок на спорт, чтобы вывести их в виде выигрышей.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали следственные действия с основателем «Русагро» Мошковичем.

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