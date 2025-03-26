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08:25, 26 марта 2025Экономика

США решили поторопиться с пошлинами на один цветной металл

Bloomberg: США могут ввести пошлины на импортную медь в ближайшие недели
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Вашингтон собрался ввести пошлины на импортную медь на несколько месяцев раньше, чем планировал. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп еще в феврале велел министерству торговли изучить вопрос о введении возможных тарифов на медь и подготовить отчет в течение 270 дней. Однако, как оказалось, этот вопрос может быть решен намного раньше и администрация получит необходимое ей заключение задолго до истечения установленного срока.

В свою очередь аналитики Goldman Sachs Group и Citigroup заявили, что ждут введения 25-процентного тарифа на медь к концу года. А крупнейшая в мире фирма по торговле медью Trafigura спрогнозировала скачок цен на медь с 10 тысяч до 12 тысяч долларов за тонну.

В конце января этого года появился прогноз, согласно которому введение пошлины на импорт меди обернется скачком цен для американских граждан. Всему виной окажется дефицит внутреннего производство и время, которое потребуется на восстановления соответствующих отраслей.

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