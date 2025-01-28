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12:26, 28 января 2025Экономика

Американцам предсказали рост цен из-за пошлин Трампа

Reuters: Пошлины США на импорт меди и алюминия вызовут рост цен внутри страны
Кирилл Луцюк

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Если новые власти США введут пошлины на импорт меди и алюминия, то для местных потребителей это обернется ростом цен. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной такого развития событий станет дефицит внутреннего производства, а также то, что для восстановления соответствующих отраслей потребуется немало времени.

Как отметил аналитик сиднейского инвестиционного банка Barrenjoey Дэниел Морган, большое значение имеет масштаб новой тарифной политики. Однако в конечном итоге за все заплатит рядовой потребитель. Особенно если не будет найдено достойной замены импорту.

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Он подчеркнул, что для перезапуска закрывшихся американских алюминиевых и медеплавильных заводов потребуется и новая инфраструктура, и контракты на электроэнергию. Все это займет время.

Между тем в Федерации индийской горнодобывающей промышленности надеются, что власти Индии смогут убедить Трампа не вводить никаких пошлин.

Что касается меди, то, как отметил генеральный директор Международной ассоциации меди Джон Феннелл, пошлины на импорт этого металла могут привести к тому, что США ускорят разработку собственных новых рудников. Например, в Аризоне.

Ранее Трамп пообещал ввести пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции. Он напомнил, что около 98 производителей чипов перебрались на Тайвань и новый глава Белого дома считает, что необходимо добиваться их возвращения.

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