Супружеская пара приютила всех стариков в селе под Суджей во время оккупации ВСУ

РИА Новости: Муж и жена приютили у себя всех стариков в Казачьей Локне

В селе Казачья Локня под Суджей супружеская пара приютила у себя всех стариков во время оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области. Об этом сообщила их соседка, ее слова передает РИА Новости.

Муж и жена начали принимать у себя пожилых и одиноких людей после начала оккупации ВСУ Курской области в августе 2024 года. Тогда в сарае супруги расстелили матрасы вдоль стен, муж построил там печку, чтобы люди не замерзли.

«Эти люди [Виктор и его супруга] приютили там всех стариков… он всех собрал у себя, у него там большое помещение было. Все к нему шли, со всего села к нему люди шли, и он всех принимал. Они печку сделали. Жена готовила с мамой со своей, кормили всех. Это очень хорошие люди», — сказала соседка курян.

Ранее сообщалось, что жительница Новоивановки в Курской области была вынуждена идти до Казачьей Локни в шлепках пешком в течение двух дней.