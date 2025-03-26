Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 26 марта 2025Россия

Супружеская пара приютила всех стариков в селе под Суджей во время оккупации ВСУ

РИА Новости: Муж и жена приютили у себя всех стариков в Казачьей Локне
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В селе Казачья Локня под Суджей супружеская пара приютила у себя всех стариков во время оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области. Об этом сообщила их соседка, ее слова передает РИА Новости.

Муж и жена начали принимать у себя пожилых и одиноких людей после начала оккупации ВСУ Курской области в августе 2024 года. Тогда в сарае супруги расстелили матрасы вдоль стен, муж построил там печку, чтобы люди не замерзли.

Материалы по теме:
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
10 марта 2025
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

«Эти люди [Виктор и его супруга] приютили там всех стариков… он всех собрал у себя, у него там большое помещение было. Все к нему шли, со всего села к нему люди шли, и он всех принимал. Они печку сделали. Жена готовила с мамой со своей, кормили всех. Это очень хорошие люди», — сказала соседка курян.

Ранее сообщалось, что жительница Новоивановки в Курской области была вынуждена идти до Казачьей Локни в шлепках пешком в течение двух дней.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

    Россиянин заказал из Китая 150 отмычек для вскрытия замков и стал фигурантом дела

    Российский командир рассказал подробности о первых сутках после захода в Суджу по трубе

    Эскортница поделилась самыми безумными запросами обращающихся к ней мужчин

    Россиян предостерегли от скачивания созданных для кражи денег программ

    Застройщикам запретят скрывать платные услуги при продаже квартир

    США решили поторопиться с пошлинами на один цветной металл

    Подполье рассказало об ударе по скоплениям техники ВСУ в Кривом Роге

    Стало известно о шести попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

    Трамп допустил использование Россией его способа ведения переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше