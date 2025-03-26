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18:09, 26 марта 2025Силовые структуры

Мошенники запустили новую схему обмана россиян с помощью якобы похищенных детей

Прокуратура рассказала о схеме обмана россиян мошенниками ради вымогательства
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Телефонные мошенники запустили новую схему по вымогательству денег у россиян. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры сообщает ТАСС.

По данным надзорного ведомства, злоумышленники разыгрывают спектакль с якобы состоявшимся похищением их детей. Так 24 марта в Новой Москве пропала 15-летняя школьница, которую обманули. По указанию злоумышленников, она выключила мобильный телефон, отдала курьеру ценности и ждала указаний в квартире на Профсоюзной улице, где ее и нашли.

Все это время мошенники вымогали у родителей ребенка выкуп в размере 100 тысяч долларов.

18 марта в городе Ачинск из дома в неизвестном направлении ушла девушка. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просила передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение. Позже подростка нашли на съемной квартире, она стала жертвой телефонных мошенников.

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