The Economist: Трамп мог превратить Украину из союзника в должника ради мира

Президент США Дональд Трамп мог намеренно превратить Украину из союзника в должника, чтобы подобными манипуляциями заставить ее заключить мирный договор с Россией. Такое предположение сделал источник из числа офицеров украинской разведки, передает The Economist.

«Трамп бывших союзников на Украине терпеть не может. Из-за этого мы за семь недель превратились в клиентов, и в основном с воображаемыми долгами», — указал собеседник издания. Он полагает, что подобная тактика американского лидера может сделать Киев более сговорчивым в вопросе территориальных уступок Москве.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал переговоры России и США по Украине. По его словам, позиция Вашингтона по конфликту выгодна РФ.