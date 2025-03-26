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07:55, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Трампа обвинили в манипулировании Украиной

The Economist: Трамп мог превратить Украину из союзника в должника ради мира
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп мог намеренно превратить Украину из союзника в должника, чтобы подобными манипуляциями заставить ее заключить мирный договор с Россией. Такое предположение сделал источник из числа офицеров украинской разведки, передает The Economist.

«Трамп бывших союзников на Украине терпеть не может. Из-за этого мы за семь недель превратились в клиентов, и в основном с воображаемыми долгами», — указал собеседник издания. Он полагает, что подобная тактика американского лидера может сделать Киев более сговорчивым в вопросе территориальных уступок Москве.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал переговоры России и США по Украине. По его словам, позиция Вашингтона по конфликту выгодна РФ.

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