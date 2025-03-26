Украина передала США свое понимание объектов инфраструктуры для режима тишины

Жовква: Украина передала США объекты инфраструктуры для режима тишины

Украина передала США свое понимание категорий объектов инфраструктуры, которые должны попасть под режим тишины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента республики Игорь Жовква, передает «Интерфакс-Украина».

«Украинская сторона передала американской стороне свои понимания категорий таких объектов инфраструктуры», — сообщил Жовква.

По его словам, речь идет не о конкретных объектах, их названиях или координатах, а о категориях, как, например, объекты газодобывающей отрасли.

Ранее собеседники издания «РБК-Украина» в украинских военных кругах сообщили, что после переговоров президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом Москва не наносила удары по украинским энергообъектам.

