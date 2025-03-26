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15:36, 26 марта 2025Бывший СССР

Украина передала США свое понимание объектов инфраструктуры для режима тишины

Жовква: Украина передала США объекты инфраструктуры для режима тишины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Украина передала США свое понимание категорий объектов инфраструктуры, которые должны попасть под режим тишины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента республики Игорь Жовква, передает «Интерфакс-Украина».

«Украинская сторона передала американской стороне свои понимания категорий таких объектов инфраструктуры», — сообщил Жовква.

По его словам, речь идет не о конкретных объектах, их названиях или координатах, а о категориях, как, например, объекты газодобывающей отрасли.

Ранее собеседники издания «РБК-Украина» в украинских военных кругах сообщили, что после переговоров президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом Москва не наносила удары по украинским энергообъектам.

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