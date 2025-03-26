В СК рассказали о случаях нападения бродячих собак на россиян

СК: Во Владикавказе свора бродячих собак напала на 10-летнего ребенка

В Следственном комитете России (СК) рассказали о двух случаях нападения своры бродячих собак на россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомства.

Первый случай произошел во Владикавказе. Там стая чипированных собак напала на десятилетнего жителя. Он получил телесные повреждения. Второй — в Оренбурге. Свора бродячих псов днем растеразала на части женщину в жилом районе.

СК потребовал кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей и подготовил предложения по усовершенствованию законодательных норм по защите граждан.