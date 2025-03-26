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14:54, 26 марта 2025Силовые структуры

В СК рассказали о случаях нападения бродячих собак на россиян

СК: Во Владикавказе свора бродячих собак напала на 10-летнего ребенка
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Следственном комитете России (СК) рассказали о двух случаях нападения своры бродячих собак на россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомства.

Первый случай произошел во Владикавказе. Там стая чипированных собак напала на десятилетнего жителя. Он получил телесные повреждения. Второй — в Оренбурге. Свора бродячих псов днем растеразала на части женщину в жилом районе.

СК потребовал кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей и подготовил предложения по усовершенствованию законодательных норм по защите граждан.

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