В СК рассказали о случаях нападения бродячих собак на россиян

В Следственном комитете России (СК) рассказали о двух случаях нападения своры бродячих собак на россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомства.
Первый случай произошел во Владикавказе. Там стая чипированных собак напала на десятилетнего жителя. Он получил телесные повреждения. Второй — в Оренбурге. Свора бродячих псов днем растеразала на части женщину в жилом районе.
СК потребовал кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей и подготовил предложения по усовершенствованию законодательных норм по защите граждан.