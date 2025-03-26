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07:18, 26 марта 2025Россия

ВСУ устроили склад бензина в храме Курской области

ТАСС: ВСУ устроили склад бензина в храме Казачьей Локни Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили склад безина в сельском храме Суджанского района Курской области. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Машинист, его цитирует ТАСС.

«Храм использовали в первую очередь как укрытие. Там у них хранился бензин — литров, наверное, 200, — находили боеприпасы, гранаты, патроны. Сами видите, что они тут устроили», — сказал военнослужащий.

По его словам, в храме также находили лопаты, которые использовались для рытья окопов. На представленных Минобороны кадрах из здания видно, что каждая из стен сооружения покрыта следами от пуль, убранство церкви практически уничтожено.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил ВСУ в разрушении объектов культурного наследия в Курской области. Он рассказал, как недавно несколькими вражескими снарядами ВСУ уничтожили церковь, так как вынуждены были бежать из населенного пункта.

ЖЗЛ
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