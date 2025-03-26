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00:50, 27 марта 2025Мир

Зеленского раскритиковали за слова о влиянии России на команду Трампа

Аналитик Кошкович раскритиковал Зеленского за слова о влиянии РФ на Белый дом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети X раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы влиянии России на команду президента США Дональда Трампа и некоторых людей в Белом доме.

«Украинцы хотят положить конец войне, и президент США знает это», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что военно-политическая элита и президент не хотят завершения конфликта, поскольку это может грозить их выживанию.

Ранее Зеленский заявил, что России удалось оказать влияние на команду президента США Дональда Трампа и ухудшить позиции Киева. «Я считаю, что России удалось оказать информационное влияние на некоторых людей в команде Белого дома», — сказал украинский лидер.

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