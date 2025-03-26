Женщина поверила в инвестиционные таланты «Мика Джаггера» и лишилась 67 тысяч рублей

Japan Today: Японка отдала фальшивому Мику Джаггеру 120 тысяч йен

Японка из провинции Аомори поверила фальшивому менеджеру знаменитого британского рокера, основателя группы Rolling Stones Мика Джаггера и лишилась 120 тысяч йен (67 тысяч рублей). Об этом пишет Japan Today.

В декабре 2024 года жительница префектуры Аомори наткнулась в социальной сети на аккаунт, созданный от имени Джаггера, и оставила там комментарий. Через месяц ей написала некая Ивонна Мейер и назвалась менеджером музыканта. После недолгого обмена сообщениями Мейер предложила женщине заработать на инвестиционных талантах Джаггера.

Рокер якобы получал от фанатов небольшие деньги, а затем возвращал крупные суммы. В частности, Мейер заявила, что взнос в 700 долларов США (59 тысяч рублей) принесет 290 тысяч долларов (24,5 миллиона рублей), а некий «VIP-курс» превратит четыре тысячи долларов (338 тысяч рублей) в 1,1 миллиона долларов (почти 93 миллиона рублей).

Японка решила поучаствовать в инвестициях и перевела мошеннице 120 тысяч йен. После этого Мейер написала, что теперь нужно сделать еще один небольшой перевод, чтобы получить деньги обратно, а потом перестала выходить на связь.

Женщина рассказала о случившемся родным и только от них узнала, что стала жертвой мошенников. Японка обратилась в полицию. Как отмечает Japan Today, пострадавшая даже не проверила имя преступницы. Менеджера Мика Джаггера зовут Джойс Смит, а имя Ивонны Мейер никак не связано с ним или группой Rolling Stones.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании поверил «Илону Маску» и потерял более трех тысяч фунтов. Мужчину обманули при помощи ИИ-технологии.