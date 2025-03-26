Жители Суджи рассказали о появившихся за полгода во дворах домов десятках могил

За полгода во дворах домов Суджи Курской области появились десятки могил мирных людей. Об этом РИА Новости рассказали жители оккупированного города.
«За полгода мы с братом и двумя другими жителями захоронили 34 человека», — рассказал агентству переживший оккупацию Шалти Хамидов.
По его словам, смерть большинства мирных жителей наступило из-за болезней и отсутствия или нехватки лекарств, а также холода и голода. «На воротах одного дома было написано: "Помогите, нет воды и еды"», — вспомнил мужчина.
Хамидов рассказал, что украинские военные запрещали им посещать кладбище, поэтому людей приходилось закапывать прямо во дворах. «Мой приятель все тщательно фиксировал, чтобы потом передать информацию родным», — добавил он.
Ранее жительница Курской области заявила, что не переживших оккупацию из-за холода и голода было очень много. «Я и не считала», — говорила она.