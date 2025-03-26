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09:15, 26 марта 2025Россия

Жители Суджи рассказали о появившихся за полгода во дворах домов десятках могил

РИА Новости: За полгода во дворах домов Суджи появились десятки могил
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За полгода во дворах домов Суджи Курской области появились десятки могил мирных людей. Об этом РИА Новости рассказали жители оккупированного города.

«За полгода мы с братом и двумя другими жителями захоронили 34 человека», — рассказал агентству переживший оккупацию Шалти Хамидов.

По его словам, смерть большинства мирных жителей наступило из-за болезней и отсутствия или нехватки лекарств, а также холода и голода. «На воротах одного дома было написано: "Помогите, нет воды и еды"», — вспомнил мужчина.

Хамидов рассказал, что украинские военные запрещали им посещать кладбище, поэтому людей приходилось закапывать прямо во дворах. «Мой приятель все тщательно фиксировал, чтобы потом передать информацию родным», — добавил он.

Ранее жительница Курской области заявила, что не переживших оккупацию из-за холода и голода было очень много. «Я и не считала», — говорила она.

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