Жительница Суджи рассказала об угрозах ВСУ о расправе над детьми

ТАСС: Бойцы ВСУ угрожали жителям Курской области расправой над детьми

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали жителям Курской области расправой над детьми. Об этом сообщила жительница Суджи во время опроса военными следователями, ее слова передает ТАСС.

Женщина добавила, что во время оккупации детей старались лишний раз не выпускать на улицу, чтобы они не приближались к разбросанным снарядам и взрывным устройствам.

По словам жительницы, ВСУ также выламывали двери в домах и квартирах. Украинские военнослужащие помимо этого занимались мародерством и выносили из домов бытовую технику, вещи и золото.

Ранее другая жительница Суджи рассказывала, что в городе бойцы ВСУ угрожали людям расстрелом за отсутствие специальных пропусков. Их нужно было иметь при себе, чтобы свободно передвигаться по городу.