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07:14, 25 марта 2025Россия

Жительница Суджи рассказала об угрозах расстрела от ВСУ за отсутствие пропусков

ТАСС: В Судже ВСУ угрожали людям расстрелом за отсутствие спецпропусков
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Судже бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали людям расстрелом за отсутствие специальных пропусков. Об этом сообщила местная жительница Светлана, ее цитирует ТАСС.

«Они [солдаты ВСУ] хотели, чтобы все получили пропуска в комендатуре. Мы не пошли, но нас чудом пронесло. А некоторых спрашивали про пропуска, и тогда уже угрожали: "Если еще раз без пропуска увижу— пристрелю"», — рассказала женщина.

Она объяснила, что в Судже специальные пропуска были нужны, чтобы свободно передвигаться по городу. Светлана и ее семья в августе не могли выйти из дома более месяца из-за отсутствия пропуска. Впоследствии женщина уже начала выходить из дома за водой и дровами.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ угрожали расстрелом православному священнику отцу Евгению и обещали его расстрелять. Он сейчас служит в спецназе «Ахмат» и помогает эвакуироваться жителям Курской области. В начале вторжения ВСУ он укрывал мирных жителей в храме.

ЖЗЛ
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