Лауреатка World Press Photo из России рассказала о борьбе с раком

Фотограф Алена Кочеткова объявила сбор денег для издания книги о борьбе с раком

Фотограф Алена Кочеткова, сотрудничающая с «Лентой.ру» и другими изданиями, объявила о сборе денег для издания фотокниги о ее опыте борьбы с онкологическим заболеванием и рождения ребенка после этого. Поддержать ее можно на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

«Я работаю над фотокнигой "Она продолжается". В ней я постаралась максимально искренне рассказать историю нескольких сложных, но удивительных лет, в течение которых я сначала боролась за свою жизнь, а потом увидела как, вопреки обстоятельствам, появляется жизнь новая. В этой истории печальное и радостное, пугающее и воодушевляющее нераздельны», — рассказала фотограф.

Фото: Алёна Кочеткова

У Кочетковой обнаружили рак, когда ей было 28 лет. Снимки, на которых она запечатлела борьбу с заболеванием, победили на многих конкурсах, в том числе получили приз World Press Photo в номинации «Портреты».

Алена Кочеткова является призером международных фотоконкурсов, среди которых World Press Photo, The Circle Of Life Contest и международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Ее работы публикуются во многих изданиях, в частности, в российской «Ленте.ру», американском журнале Time, немецком GEO, французской газете Liberation и других.