Мать бойца СВО сняла все деньги со счетов после его смерти и лишила внучку наследства

В Челябинской области мать бойца СВО лишила внучку наследства

В Челябинской области мать бойца специальной военной операции (СВО) на Украине сняла все деньги со счетов после его смерти и лишила внучку наследства. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова на своей странице во «ВКонтакте».

По словам омбудсмена, после того, как с фронта пришли известия о смертельном ранении военнослужащего, его мать оперативно сняла значительную сумму с банковского счета своего сына, практически ничего не оставив внучке.

«Мама девочки пыталась решить вопрос мирно, однако безрезультатно (...) Они давно не поддерживали отношений, фактически бабушка и внучка были чужими друг другу», — пояснила Майорова.

Дело дошло до суда, который признал действия матери участника СВО неправомерными и обязал ее вернуть снятые с банковских счетов деньги в пользу несовершеннолетней дочери военного.

Ранее в Москве 35-летний мужчина обманом женился на 50-летней матери бойца специальной военной операции на Украине ради наследства. Спустя два года брака у женщины диагностировали сердечную недостаточность, спасти ее не удалось.

