Россиянин обманом женился на матери бойца СВО ради наследства

В Москве мужчина обманом женился на матери бойца СВО ради наследства

В Москве 35-летний мужчина обманом женился на 50-летней матери бойца специальной военной операции (СВО) на Украине ради наследства. Об этом пишет «Регнум».

По данным издания, россиянин заключил контракт с Минобороны в 2022 году и отправился в зону СВО. Пока он служил, его мать вышла замуж за мужчину значительно моложе себя.

Спустя два года у нее диагностировали сердечную недостаточность, спасти ее не удалось. К тому же, как сообщил источник информационного агентства, она состояла на учете в психоневрологическом диспансере, а сердечную недостаточность мог вызвать одновременный прием сильнодействующих препаратов и алкоголя.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, на момент заключения брака она не могла отдавать отчет своим действиям. Мошенник воспользовался этим, чтобы получить наследство: на счетах его фиктивной жены было более 1 миллиона рублей.

Боец СВО, узнав о случившемся, обратился в полицию. Против фиктивного мужа возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ).

Ранее житель Москвы «женился» на покойнице, чтобы получить квартиру в столице. Он подделал свидетельство о браке.