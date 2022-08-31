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Россиянин «женился» на покойнице ради квартиры в Москве

Мужчина подделал свидетельство о браке, чтобы получить квартиру умершей москвички

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

Житель Москвы «женился» задним числом на покойнице, чтобы заполучить квартиру в столице. Злоумышленник подделал свидетельство о браке и попал под суд, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным ведомства, преступление было совершено еще в 2015 году. Один из организаторов мошенничества узнал, что умерла владелица квартиры на улице Инессы Арманд. Тогда стоимость недвижимости оценивали в 12 миллионов рублей. Злоумышленник подговорил сообщника выступить в роли супруга покойной, чтобы получить жилье в наследство.

Россияне изготовили поддельное свидетельство о браке. Затем мнимый вдовец предъявил документ для вступления в права наследования. Однако переписать недвижимость на себя аферистам не удалось: жилплощадь находилась под арестом, и с ней были запрещены регистрационные действия.

Позже эту схему раскрыли. Было заведено уголовное дело о покушении на мошенничество по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. Отмечается, что один из обвиняемых находится под стражей, а второй — под домашним арестом. Дело передали на рассмотрение в Замоскворецкий районный суд.

Ранее жительница Мурома притворилась своей родной сестрой, чтобы заполучить права на квартиру. Воспользовавшись внешним сходством с родственницей, россиянка переписала недвижимость на себя, а позже продала имущество неизвестным, выручив от сделки 600 тысяч рублей. Теперь россиянку обвиняют в совершении хищения путем обмана, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение в крупном размере. Наказанием за такое преступление будет либо штраф до одного миллиона рублей, либо до десяти лет лишения свободы.

Нина Ташевская
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