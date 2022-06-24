Россиянка выдала себя за сестру и втайне лишила ее квартиры

Жительница Мурома выдала себя за родную сестру и втайне продала ее квартиру

Жительница города Мурома Владимирской области выдала себя за родную сестру и втайне продала ее квартиру. Чтобы лишить родственницу жилья, злоумышленница воспользовалась внешним сходством, сообщают в пресс-службе Муромского городского суда.

По данным предварительного следствия, женщина представилась собственницей принадлежащей сестре однокомнатной квартиры. Недвижимость мошенница продала неизвестным покупателям и выручила от сделки 600 тысяч рублей.

Теперь россиянку обвиняют в совершении хищения путем обмана, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение в крупном размере. Наказанием за такое преступление будет либо штраф до одного миллиона рублей, либо до 10 лет лишения свободы.

Ранее житель Иркутской области незаконно завладел долей квартиры своего больного брата. Россиянин подсунул перенесшему инсульт родственнику документы об отказе от части собственности, тот подписал их, не понимая, с чем имеет дело. Пострадавшему пришлось переехать в приют, где сотрудники помогают ему восстановить права на недвижимость.