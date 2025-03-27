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14:34, 27 марта 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли объем нарушений Зеленского при подписании законов

Зеленский подписал с нарушениями 44 процента законопроектов Рады
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с нарушениями сроков 44 процента принятых Верховной Радой страны законопроектов. Об этом заявила украинская общественная организация «Лаборатория законодательных инициатив» на своем сайте.

«Это не просто статистика, а показатель того, как использование одной неувязки в законодательстве может заблокировать весь законодательный процесс страны», — подчеркивается в сообщении.

«Лаборатория законодательных инициатив» раскрыла объем нарушений Зеленского при подписании законов, принятых на двенадцатой сессии ІХ созыва Рады. Отмечается, что политик регулярно нарушает норму конституции страны об одобрении или отклонении законопроекта в течение 15 дней. При этом в организации добавили, что начавшийся после введения военного положения в феврале 2022 года рост числа нарушений Зеленского приостановился.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о появлении на Украине вождя Ким Чен Зе. Он указал на закрытие границ Украины и контроль государства над СМИ.

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