В Раде заявили о появлении на Украине вождя Ким Чен Зе

Депутат Рады Гончаренко заявил о появлении на Украине вождя Ким Чен Зе

Украинские власти строят тоталитарное государство с закрытыми границами и диктатором во главе. О появлении на Украине вождя Ким Чен Зе заявил с трибун Верховной Рады народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ролик выступления парламентария опубликован в его Telegram-канале.

«Вы строите государство, где закрыты границы, контролируемое телевидение и вождь Ким Чин Зе. Осталось только кафедру "научного зеленизма" открыть», — заявил нардеп.

Он добавил, что частная собственность на фоне массовой национализации предприятий на Украине по вине властей также находится под угрозой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал дату подписания соглашения Киева и Вашингтона по недрам. По его словам, договор может быть подписан на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля или даже раньше.

