Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:50, 12 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о появлении на Украине вождя Ким Чен Зе

Депутат Рады Гончаренко заявил о появлении на Украине вождя Ким Чен Зе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Michael Lucan / Globallookpress.com

Украинские власти строят тоталитарное государство с закрытыми границами и диктатором во главе. О появлении на Украине вождя Ким Чен Зе заявил с трибун Верховной Рады народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ролик выступления парламентария опубликован в его Telegram-канале.

«Вы строите государство, где закрыты границы, контролируемое телевидение и вождь Ким Чин Зе. Осталось только кафедру "научного зеленизма" открыть», — заявил нардеп.

Он добавил, что частная собственность на фоне массовой национализации предприятий на Украине по вине властей также находится под угрозой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал дату подписания соглашения Киева и Вашингтона по недрам. По его словам, договор может быть подписан на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля или даже раньше.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      В Госдуме предсказали давление на Трампа со стороны демократов из-за Украины

      Слуцкий высказался о разговоре Путина и Трампа

      В Белом доме оценили разговоры Трампа с Путиным и Зеленским

      Зеленский захотел мира на Украине

      Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

      Трамп призвал закончить конфликт на Украине

      Трамп назвал украинский конфликт нелепым

      Путин и Трамп отметили необходимость завершить конфликт на Украине

      На Западе раскритиковали попытку Зеленского «умаслить» Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше