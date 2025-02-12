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20:28, 12 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский собрался обсудить с Трампом российские недра

Зеленский: Вопрос российских недр — тема будущего разговора с Трампом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос недр на российской территории, которые раньше были подконтрольны Киеву, — это тема будущего разговора с лидером США Дональдом Трампом в контексте соглашения о разработке редкоземельных металлов. Фрагмент его выступления публикует Telegram-канал «Новини LIVE».

«Мы сегодня об этом еще не говорили. Я думаю, что это будет предметом моей будущей беседы с президентом Трампом», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что при этом этот вопрос вторичен по отношению к гарантиям безопасности, которые якобы получит Украина в связи с подписанием договора.

Ранее Зеленский назвал дату подписания соглашения Украины и США по недрам. По его словам, договор может быть подписан на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля или даже раньше.

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