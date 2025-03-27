На Земле произошла магнитная буря

Институт прикладной геофизики сообщил о магнитной буре уровня G2 на Земле

Специалисты Института прикладной геофизики сообщили о начале магнитной бури на Земле, передает ТАСС.

По информации ученых, степень возмущения магнитного поля находится на умеренном уровне G2 из пяти возможных.

В этом случае на Земле могут возникнуть перебои в радиосвязи и навигации, также буря может затронуть энергетические системы и высокочастную связь. На севере россияне смогут увидеть полярные сияния.

Ранее ученый Сергей Богачев сообщал, что магнитная буря слабого уровня G2 ожидается на Земле к вечеру во вторник, 25 марта. Причиной возмущений магнитного поля станет рост скорости солнечного ветра из корональной дыры.