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07:02, 27 марта 2025Экономика

На Земле произошла магнитная буря

Институт прикладной геофизики сообщил о магнитной буре уровня G2 на Земле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Специалисты Института прикладной геофизики сообщили о начале магнитной бури на Земле, передает ТАСС.

По информации ученых, степень возмущения магнитного поля находится на умеренном уровне G2 из пяти возможных.

В этом случае на Земле могут возникнуть перебои в радиосвязи и навигации, также буря может затронуть энергетические системы и высокочастную связь. На севере россияне смогут увидеть полярные сияния.

Ранее ученый Сергей Богачев сообщал, что магнитная буря слабого уровня G2 ожидается на Земле к вечеру во вторник, 25 марта. Причиной возмущений магнитного поля станет рост скорости солнечного ветра из корональной дыры.

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