На Землю обрушится магнитная буря

Ученый Богачев: Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

Магнитная буря слабого уровня G2 ожидается на Земле к вечеру во вторник, 25 марта. Об этом агентству «Москва» сообщил профессор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

С вечера вторника до утра среды, 26 марта, достаточно высокая и составляет от 70 до 80 процентов. Причиной возмущений магнитного поля станет рост скорости солнечного ветра из корональной дыры, объяснил Богачев.

Геофизики Института Земного магнетизма сообщили, что геомагнитная обстановка с субботы, 22 марта, по пятницу, 28 марта, останется преимущественно слабо возмущенной, возможны отдельные периоды магнитной бури. На смягчение геомагнитной обстановки можно рассчитывать в воскресенье, 29 марта.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин оценил влияние магнитных бурь на людей. По его словам, магнитные бури могут быть особенно опасны для граждан с хроническими заболеваниями сердца, головы, сосудов, легких, печени и почек.