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13:28, 27 марта 2025Силовые структуры

СК завершил расследование расправы над женщиной в «Запорожце» Куценко

В Москве СК завершил расследование убийства женщины в автомобиле Куценко
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Альберт Абдуллин (в центре)

Альберт Абдуллин (в центре). Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В Москве следствие завершило расследование дела в отношении Альберта Абдуллина, обвиняемого в расправе над найденной в автомобиле актера Гоши Куценко женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Предварительное следствие окончено, дело будет направлено для передачи в суд. В ночь с 18 на 19 января пьяный фигурант 19 раз ударил ножом потерпевшую. Затем он спрятал ее в автомобиле.

Обвиняемый, 30-летний безработный Альберт Абдуллин, родом из Казани. У него большое количество судимостей — за расправу, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти, угрозу расправой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Утром 20 января женщину со множественными ножевыми ранениями обнаружили во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве в автомобиле «Запорожец», который принадлежит Гоше Куценко. Тело обнаружили прохожие и вызвали полицию.

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