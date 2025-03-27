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14:20, 27 марта 2025Силовые структуры

Склонявшего россиянку к переходу на сторону ВСУ мужчину задержали

ФСБ задержала жителя Тверской области, склонявшего женщину к госизмене
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Тверской области ФСБ задержала пособника украинских спецслужб, склонявшего женщину к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина в интернете общался с россиянкой и предлагал ей участвовать в боевых действиях в зоне специальной военной операции в составе ВСУ.

Возбуждено дело по части 3 статьи 33, статьи 275 («Подстрекательство к приготовлению к государственной измене») УК РФ. Задержанный арестован.

Ранее стало известно, что Суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод ВСУ.

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