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16:55, 27 марта 2025Экономика

Токсичная мусорная жидкость поставила под угрозу природу в российском регионе

В Новороссийске реку загрязнила токсичная мусорная жидкость, есть угроза природе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал Экология - дело каждого!

В Новороссийском районе токсичная мусорная жидкость сильно загрязнила ручей и реку. Под угрозой оказалась природа в российском регионе, сообщает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Речь идет о ручье Безымянном и реке Озерейки, которые протекают вблизи мусорного полигона «Терра-Н». Специалисты во время недавней инспекции обнаружили в водоемах серьезное экологическое нарушение — следы мусорного фильтрата. Эта токсичная жидкость образуется при разложении отходов на свалках — она имеет темный цвет и резко неприятный запах.

По данным специалистов, мусорная жидкость стекает через лесной массив в направлении села Васильевка и угрожает экосистеме в регионе. Точный масштаб ущерба станет понятен после исследования отобранных проб, заключили эксперты.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за неправильную утилизацию бытовой техники. Запрет обусловлен тем, что в технике содержится много опасных для природы пластиков.

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