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11:24, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Умерла звезда «Битвы экстрасенсов»

Участница «Битвы экстрасенсов» Корнеева умерла в возрасте 47 лет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @caponegrouptv332 / YouTube

Умерла участница десятого сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Юлия Корнеева. Как сообщает KP.RU, ей было 47 лет.

Участник проекта Никита Турчин рассказал, что тело звезды «Битвы экстрасенсов» обнаружил дома ее гражданский муж. Отмечается, что участница телепроекта сидела в кресле.

Точная причина смерти Корнеевой не называется. При этом в материале утверждается, что у звезды «Битвы экстрасенсов» были проблемы с алкоголем. В то же время Турчин заявил, что Корнеева не употребляла спиртное в течение полутора лет и не жаловалась ни на какие проблемы со здоровьем.

Корнеева участвовала в 10 сезоне «Битвы экстрасенсов», выходившем на ТНТ в 2010 году. Она стала популярной в сети благодаря видео, на котором протяжно кричит: «Господи, помилуй, помогите высшие силы». Этот ролик использовался в многочленных мемах.

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