В ЛНР сообщили об уничтожении колонны ВСУ на богуславском направлении

Марочко: ВС России уничтожили колонну ВСУ на богуславском направлении

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена в районе населенного пункта Новая Кругляковка на богуславском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе Новой Кругляковки средствами ночного наблюдения выявлено перемещение трех автомобилей и бронетранспортера», — написал Марочко.

По его словам, по колонне был нанесен артиллерийский удар, в результате которого оказался уничтожен пикап и грузовой автомобиль. При этом, судя по повторной детонации, грузовик перевозил боекомплекты стрелкового оружия и мины.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются западнее Белогоровки, несмотря на интенсивное использование ВСУ беспилотников на направлении.