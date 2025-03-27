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08:26, 27 марта 2025Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении колонны ВСУ на богуславском направлении

Марочко: ВС России уничтожили колонну ВСУ на богуславском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена в районе населенного пункта Новая Кругляковка на богуславском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе Новой Кругляковки средствами ночного наблюдения выявлено перемещение трех автомобилей и бронетранспортера», — написал Марочко.

По его словам, по колонне был нанесен артиллерийский удар, в результате которого оказался уничтожен пикап и грузовой автомобиль. При этом, судя по повторной детонации, грузовик перевозил боекомплекты стрелкового оружия и мины.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются западнее Белогоровки, несмотря на интенсивное использование ВСУ беспилотников на направлении.

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