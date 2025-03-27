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21:04, 27 марта 2025Силовые структуры

Юного россиянина посадили на 12 лет за сотрудничество с украинской спецслужбой

Суд дал 12 лет волгоградцу за передачу Украине данных о военных объектах ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы 19-летнего жителя Волгограда Ивана Мельничука за сотрудничество с украинской спецслужбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Юноша признан виновным по статьям 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима.

Суд установил, что волгоградец в 2023 году по интернету вступил в ряды запрещенного в России легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической). Затем он связался с представителем спецслужб Украины и по его заданию с 2023 по 2024 год собирал и передавал данные о военных объектах Вооруженных сил России, расположенных в Волгограде и Астраханской области.

Противоправную деятельность Мельничука выявили сотрудники ФСБ и задержали его.

24 марта сообщалось, что ФСБ задержала сотрудника центрального аппарата контрольно-надзорного органа России, который передал Киеву данные о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России и местах дислокации российских военных.

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