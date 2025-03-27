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14:31, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Сообщения о критическом уровне загрязнения воздуха в Луганске и Алчевске не подтвердились

Сообщения о критическом уровне загрязнения воздуха в ЛНР оказались фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

25 марта Центр национального сопротивления Украины в своем Telegram-канале распространил информацию о том, что Россия якобы довела уровень загрязнения воздуха в Луганске и Алчевске до критического. В сообщении Центр ссылается на интервью начальника центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Гидрометцентра ЛНР Светланы Шишовой.

При этом Светлана Шишова сообщает о том, что уровень загрязнения воздуха в Луганске и Алчевске высокий, однако она говорит о работе над этим показателем. Никаких данных о критическом уровне специалистом не приводится. Интервью опубликовано на официальном сайте «Луганского информационного центра».

Шишова отмечает, что после интеграции гидрометслужбы Луганщины в систему Росгидромета в 2023 году большое внимание было уделено развитию метеорологической сети и сети мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха на территории ЛНР. Так, в 2023 и 2024 годах в Луганске и Алчевске соответственно были полностью обновлены пункты наблюдения за уровнем загрязнения воздуха. Исходя из ее интервью, можно понять, что до интеграции в систему Росгидромета такого подробного анализа загрязнения воздуха в принципе не было.

Также, по словам начальника центра по мониторингу загрязнения окружающей среды, для снижения негативного воздействия промышленности в феврале 2025 года администрацией Алчевска было принято решение о создании зеленой зоны вокруг города.

Информация о том, что Россия якобы довела уровень загрязнения воздуха в Луганске и Алчевске до критического уровня, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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