Много лет тайно принимающему «Виагру» перед сексом мужчине дали совет

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, который много лет тайно принимает «Виагру» перед сексом с партнершей и беспокоится, что однажды препарат не сработает. Его письмо и ответ специалистки опубликовало издание Guardian.

Мужчина признался, что борется с эректильной дисфункцией с тех пор, как 20 лет назад расстался с женщиной, с которой у него было двое детей. Стресс и чувство вины из-за разрыва привели к тому, что у него развилась эректильная дисфункция. Он обратился к врачу, и тот прописал ему «Виагру». «На следующий день после приема лекарств у меня был отличный секс, но примерно через месяц я попробовал обойтись без таблеток и потерпел сокрушительную неудачу», — рассказал автор письма.

Из-за этого он начал принимать таблетки перед каждой интимной близостью, но не стал предупреждать об этом новую избранницу. Однако теперь мужчина испытывает стресс, потому что опасается, что лекарство не сработает. «Моя возлюбленная считает меня очень мужественным, она была бы шокирована, если бы узнала, что я принимаю синие таблетки», — признался он.

В ответ Стивенсон Конноли посоветовала мужчине не переживать из-за того, что он не сообщил партнерше, что принимает «Виагру», поскольку это его личное дело. Она также отметила, что ему следует пересмотреть свой подход к сексу, потому что сейчас даже мысли о нем вызывают у него стресс. «Вы делаете все возможное, чтобы "работать" хорошо, но такая сосредоточенность необязательно является самым продуктивным путем к сексуальному удовольствию, удовлетворенности и настоящей близости», — заявила она и добавила, что автор письма заслуживает гораздо более спокойного времяпрепровождения в постели.

Ранее Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, страдающему из-за длительного отсутствия секса с женой. Автор письма отметил, что в молодости был очень влюблен в жену, поэтому был готов смириться с разницей их темпераментов, но сейчас их интимная жизнь полностью сошла на нет.