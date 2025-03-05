Не занимавшемуся сексом с женой три года мужчине дали совет

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, страдающему из-за длительного отсутствия секса с женой. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание The Guardian.

Мужчина рассказал, что им с женой за 50 лет, 20 из них они женаты. Автор письма отметил, что в молодости был очень влюблен в жену, поэтому был готов смириться с разницей их темпераментов. «Она всегда говорила, что секс в любой позе, кроме миссионерской, причиняет ей боль, и считает оральный секс, приводящий к оргазму, отвратительным», — пожаловался он.

Какое-то время назад сексуальная жизнь пары пошла на спад, а три года назад, после наступления менопаузы у жены, прекратилась. При этом мужчина не имеет проблем с либидо и хочет продолжать заниматься сексом.

Автор письма отметил, что уже поговорил с женой об их сексуальной жизни, вместе они сходили на семейную терапию, но это не принесло результата. Теперь мужчина задается вопросом, как им удавалось оставаться вместе все эти годы, и чувствует вину из-за мыслей об измене.

В ответ Стивенсон Коннолли рассказала, что семейная психотерапия может как сблизить партнеров, так и привести к расставанию. По ее мнению, мужчина в глубине души хочет именно последнего, но в этом случае было бы справедливо рассказать жене об этих мыслях и желаниях. «Есть много возможных причин, по которым вы отдалились друг от друга, но, как и многие другие пары, вы просто пытались приспособиться и похоронить чувства, с которыми в идеале следовало бы разобраться некоторое время назад», — убеждена специалистка.

Также она посоветовала автору письма задуматься над тем, что в период менопаузы женщина может нуждаться в его помощи, особенно если она испытывает боль во время полового акта. Возможно, почувствовав поддержку со стороны мужа, она захочет вернуться к психотерапии и даже согласится обратиться к сексологу, что будет полезно для их отношений, добавила психотерапевт

Ранее Стивенсон Коннолли раскрыла причины, по которым люди ведут себя холодно и отстраненно в постели. По ее словам, такое поведение может объясняться комплексами, типом личности, фобиями или отсутствием близости с партнером.