Мощное землетрясение уничтожает небоскребы и мосты в Таиланде и Мьянме. Видео

В Таиланде и Мьянме произошли землетрясения, опубликованы кадры разрушений

В Юго-Восточной Азии 28 марта произошли мощные землетрясения. Их эпицентр — Мьянма. Подземные толчки ощущались в пяти соседних государствах — Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В результате колебаний земной поверхности оказались разрушены мост через реку Иравади, Мандалайский храм, мечеть Шве Пхо Шейн, небоскреб в Бангкоке и другие здания и сооружения. Последствия разгула стихии попали на видео.

По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, это землетрясение оказалось мощнее спитакского 1988 года и примерно таким же сильным, как турецкое в 2023-м.

В Мьянме оказались разрушены старинный храм и километровый мост

По данным сейсмологов, в Мьянме были зафиксированы два сильных землетрясения с интервалом в 12 минут. Магнитуда первого составила 7,9. Эпицентр этого сейсмологического события находился в 31 километре к северо-западу от города Мандалай. Сила второго землетрясения достигла 6,4, его эпицентр располагался в 19 километрах к югу от города Сикайн.

В результате оказался разрушен старинный Мандалайский храм. В этот момент в сооружении, построенном в середине XIX века в городе Мандалай, были люди. Повреждения также получила местная крепость.

Кром того, в Мьянме обрушился мост через реку Иравади. Длина дорожного сооружения — более одного километра. Оно соединяет пригород Мандалай с городом Сикайн.

На кадрах, опубликованных порталом Myanmar Now, видно обрушение не менее пяти его пролетов.

Также в сети появились кадры того, как бегущих людей смывает сотнями литров воды, обрушившейся с крыши высотки. По данным Telegram-канала Shot, это произошло в китайском городе Жуйли. Mash же утверждает, что данное видео из Мьянмы.

В Таиланде в результате землетрясения рухнул небоскреб

Власти Таиланда из-за мощного землетрясения в столице государства Бангкоке объявили режим чрезвычайного положения (ЧП).

Местные жители ощутили сильные подземные толчки в 13:20 по местному времени. По данным Геологической службы США, магнитуда сейсмологического события составила 7,7. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки в различной степени повредили множество зданий, включая 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений.

По информации AP, семерых рабочих удалось вытащить из-под завалов, еще двоих спасти не смогли. В свою очередь, газета Khaosod сообщила, что по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.

Предполагается, что неподалеку от Бангкока могут рухнуть два моста — Пхумипона и Рамы III. Они расположены в трех километрах от города. Людей попросили не пользоваться этими сооружениями. Кроме того, власти Бангкока объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов и отелей, перестало работать метро и приостановили работу аэропорты.