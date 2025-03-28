Сообщения об отказе западных компаний вернуться в Россию не подтвердились

Сообщение об отказе западных компаний вернуться в РФ не подтвердилось

14 марта интернет-издание The Bell (издание внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) опубликовало статью с заголовком «Вернуться не готов никто», в которой утверждается, что крупнейшие западные компании якобы отказались от возвращения в Россию. Авторы ссылаются на запросы в адрес представителей бизнеса из стран Запада.

При этом из более чем 60 компаний ответ пришел только от 21. Кроме того, ни в одном из них не говорится об однозначном решении — об этом сообщают сами авторы статьи. То есть выводы издания сильно преувеличены и являются недостоверными.

Также в статье отмечается, что в таких крупных компаниях, как Apple, Microsoft, Inditex, Uniqlo, Visa, Mastercard и другие, на запрос в принципе не ответили.

Одновременно с этим вечером 27 марта издание BFM сообщило, что итальянская компания Ariston подтвердила намерение вернуть контроль над российским активом. Также газета The Korea Times написала, что крупные южнокорейские компании, включая Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, изучают возможность возвращения в Россию.

Информация о том, что западные компании отказались от возвращения, не получила распространения в российских СМИ. Однако сообщение подхватили антироссийские Telegram-каналы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

