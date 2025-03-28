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17:58, 28 марта 2025Силовые структуры

Суд отклонил жалобу экс-замминистра обороны Попова на продление ареста

Апелляционную жалобу экс-замминистра обороны Попова на арест отклонили
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд отклонил жалобу на продление ареста бывшему замминистра обороны генералу армии запаса Павлу Попову. Об этом в пятницу, 28 марта, со ссылкой на адвоката Дениса Сагача сообщает ТАСС.

По словам защитника, суд отклонил апелляционную жалобу, оставив без изменений решение об аресте до конца апреля.

Попова обвиняют в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Генерал обвиняется в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в период с 2021 по 2024 год. Попов отвечал за развитие и работу военно-патриотического парка «Патриот», но при этом обогащался за счет средств, выделяемых на его развитие.

По данным следствия, замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, также за счет парка там проводились строительные работы.

Ранее сообщалось, что директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова.

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