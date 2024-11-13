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16:53, 13 ноября 2024Силовые структуры

На бывшего замглавы Минобороны России дали показания фигуранты дела о хищениях

Директор парка «Патриот» Ахмедов и генерал Шестеров дали показания на Попова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывший замминистра обороны России потратил 17 миллионов рублей на дачу

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Сагач.

По его словам, Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако их показания против себя Попов отверг. Он в ходе допроса и очных ставок с ними дал следователям подробные и развернутые показания о том, кому он передавал деньги. После ареста с Поповым никаких следственных действий не проводилось.

Бывший замминистра заявил, что обустраивал дачу за счет личных средств. Свыше 17 миллионов рублей он передал Шестерову, которому поручил заниматься стройкой. Сагач отметил, что у Попова обычный участок площадью 30 соток с одноэтажным домом.

2-й Западный окружной военный суд оставил под стражей Попова, обвиняемого в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». По данным следствия, генерал обвиняется в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в период с 2021 по 2024 год. Попов отвечал за развитие и работу военно-патриотического парка «Патриот», но при этом обогащался за счет средств, выделяемых на его развитие, считают военные следователи.

Так, замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, также за счет парка там проводились строительные работы.

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