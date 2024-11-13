Бывший замминистра обороны России потратил 17 миллионов рублей на дачу

Адвокат Сагач: экс-замглавы Минобороны РФ Попов потратил 17 млн рублей на дачу

Начало событий в новости Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей по делу о хищениях

Бывший замминистра обороны России генерал армии Павел Попов потратил на свою дачу 17 миллионов рублей. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Денис Сагач.

По его словам, генерал обустраивал дачу за счет личных средств. Свыше 17 миллионов рублей он передал заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову, которому поручил заниматься стройкой. Сагач отметил, что у Попова обычный участок площадью 30 соток с одноэтажным домом.

Второй Западный окружной военный суд оставил под стражей Попова, обвиняемого в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». По данным следствия, генерал обвиняется в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в период с 2021 по 2024 год. Попов отвечал за развитие и работу военно-патриотического парка «Патриот», но при этом обогащался за счет средств, выделяемых на его развитие, считают военные следователи.

Так, замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, также за счет парка там проводились строительные работы. Вместе с ним по делу проходят директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров.

Попов свою вину не признает.