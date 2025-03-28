В Таиланде на фоне землетрясения остановили торги на биржах

Фондовая биржа Таиланда приостановила торги на фоне сильного землетрясения

Фондовая биржа Таиланда (SET) и биржа фьючерсов TFEX 28 марта приостановили торги на фоне сильного землетрясения в Мьянме, подземные толчки после которого вызвали разрушения в Бангкоке. Соответствующее заявление опубликовано на главной странице сайта площадки.

SET, остановившая дневную торговую сессию, является крупнейшая фондовая биржа Таиланда, на которой торгуются акции более 800 компаний.

По данным Геологической службы США, магнитуда сейсмологического события составила 7,7, китайские специалисты оценили ее в 7,9. Землетрясение началось в 13:20 по местному времени, очаг залегал на глубине десяти километров.

Подземные толчки произошли в 33 километрах к юго-западу от города Мандалай с более чем миллионным населением. Землетрясение в различной степени повредило не только множество зданий, но также разрушило мост в Бирме. Россияне, которых начали эвакуировать из отелей в столице Таиланда, сообщают, что сильные толчки ощущались около пяти минут.