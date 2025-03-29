Автомобили из Китая попали в перечень облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг расширил список авто, облагаемых налогом на роскошь, до 555 моделей

Минпромторг подготовил расширенный список автомобилей, к которым отныне уже применяются повышенные коэффициенты для уплаты транспортного налога. Об этом сообщает ТАСС.

Новый список расширен на 38 моделей авто. В него включены 555 машин стоимостью свыше 10 миллионов, хотя годом ранее в перечне значились лишь 517 позиций. Поясняется также, что в обновленный список внесли 303 модели средней стоимостью выше 10 миллионов и еще 252 модели, цена которых выше 15 миллионов.

В основном действия Минпромторга касаются китайских машин. В частности, таких марок, как Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Zeekr, M-Hero и Tank. Также в перечне есть данные об автомобилях Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz и Aurus.

Насколько известно, повышающие коэффициенты в расчете налога на премиальные авто применяются с 2014 года. При этом до 2022 года они действовали в отношении транспортных средств лишь дороже 3 миллионов. В 2022-м же ведомство сформировало новый список, включив в него машины стоимостью от 3 миллионов. Теперь же повышающие коэффициенты касаются лишь авто дороже 10 миллионов. Все это относится к тем автовладельцам, кто взял авто после 1 января 2022 года.

Помимо этого, в 2025-м в Москве впервые за 10 лет повысили транспортный налог. Его должен платить каждый владелец автомобиля в России ежегодно. Всю сумму сделали нефиксированной — она зависит от мощности двигателя и модели машины, а еще от количества месяцев, в течение которых авто принадлежит данному собственнику.