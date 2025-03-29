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16:35, 29 марта 2025Из жизни

Хозяин 30-летней кошки раскрыл секреты ее долголетия

SWNS: Хозяин 30-летней кошки назвал секретом ее долголетия объятья на диване
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: William Lailey / SWNS

70-летний Лесли Гринхаф заявил, что его 30-летняя кошка Милли — самая старая в мире. Секреты ее долголетия он раскрыл информационному агентству SWNS, пишет People.

В честь 30-летия Милли хозяин устроил для нее вечеринку. «Это был фантастический день», — признался Гринхаф. Он заказал торт для кошки с ее портретом. Благодарная Милли слизала с него весь крем.

Одним из главных секретов долголетия кошки Гринхаф назвал объятья на диване. Кроме того, он рассказал, что Милли встает в полдень, ест креветки, курицу, тунец и лосось, часто получает угощения и пьет только минеральную воду Buxton.

По словам Гринхафа, Милли много спит и любит играть в саду. «Кошка есть кошка на самом деле», — сказал он. Он признался, что раньше Милли часто вступала в драки с котами на улице и проигрывала. После этого она стала осторожнее и теперь чаще остается дома.

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Гринхаф рассказал, что Милли досталась ему от жены Паулs. Кошка появилась у нее в 1995 году, еще задолго до знакомства с Гринхафом. Мужчина и женщина встретились только в 2012 году благодаря сайту знакомств. К моменту свадьбы он уже считал кошку членом семьи.

Однако в 2020 году Паулы не стало из-за COVID-19. По словам Гринхафа, кошка как будто чувствовала, что скоро потеряет хозяйку, и стала все больше и больше времени проводить именно с ним. Мужчина рассказал, что уход жены повлиял и на него, и на Милли. Кошка долгое время не могла нормально есть, но постепенно восстановилась. «Моя жизненная цель — занести [Милли] в Книгу рекордов Гиннесса», — заявил Гринхаф.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года в Великобритании не стало кошки по кличке Рози, которая считалась самой старой в мире. Ей было 33 года.

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