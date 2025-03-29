Пентагон пересмотрит численность гражданского персонала

Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства. Об этом пишет РИА Новости.
Хегсет подписал документ о пересмотре численности гражданского персонала ведомства и его реструктуризации. Отмечается, что конечным результатом работы должно стать сокращение числа штатных гражданских должностей.
Структура вооруженных сил должна прийти к состоянию, когда она «содержательна, поджара и готова побеждать», говорится в документе.
Сообщается, что в Пентагоне около 900 тысяч гражданских служащих.
Ранее стало известно, что шеф Пентагона брал жену на встречи с иностранными военными коллегами, на которых обсуждалась секретная информация.