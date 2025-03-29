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20:35, 29 марта 2025Мир

Пентагон пересмотрит численность гражданского персонала

Шеф Пентагона Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Пит Хегсет

Пит Хегсет . Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Хегсет подписал документ о пересмотре численности гражданского персонала ведомства и его реструктуризации. Отмечается, что конечным результатом работы должно стать сокращение числа штатных гражданских должностей.

Структура вооруженных сил должна прийти к состоянию, когда она «содержательна, поджара и готова побеждать», говорится в документе.

Сообщается, что в Пентагоне около 900 тысяч гражданских служащих.

Ранее стало известно, что шеф Пентагона брал жену на встречи с иностранными военными коллегами, на которых обсуждалась секретная информация.

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