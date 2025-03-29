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15:28, 29 марта 2025Путешествия

Туроператоры возобновят приостановленные из-за землетрясений экскурсии в Бангкок

АТОР: Туроператоры в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Ситуация в Таиланде нормализовалась, туроператоры в ближайшее время возобновят приостановленные из-за землетрясений экскурсии в Бангкок с курортов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает РИА Новости.

«Сегодня, 29 марта, ситуация в столице Таиланда практически нормализовалась. Временно прекращенные экскурсии в Бангкок с курортов туроператоры должны возобновить в ближайшее время», — заявили в АТОР. В ассоциации уточнили, что туристические зоны в тайской столице почти не пострадали.

Также сообщается, что афтершоки от землетрясений в Мьянме не затронули такие пляжные курорты Таиланда, как Пхукет, Самуи и Чанг. При этом в Паттайе зафиксировали подземные толчки, но никаких разрушений туристической и иной инфраструктуры не было, добавили в организации.

Ранее в АТОР раскрыли предположительное число российских туристов в Бангкоке во время землетрясений. Уточнялось, что там могли находиться до двух тысяч россиян.

Серия мощных землетрясений произошла в Мьянме 28 марта. Сильные подземные толчки также ощущались в Таиланде. В обеих странах были разрушены дома, дороги и другие объекты инфраструктуры.

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