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22:00, 29 марта 2025Интернет и СМИ

Зеленскому посоветовали быть осторожнее в желаниях после его слов о Путине

Spectator: Зеленский может пожалеть о словах об уходе Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Британское издание Spectator посоветовало президенту Украины Владимиру Зеленскому быть осторожнее в желаниях после его слов о российском лидере Владимире Путине.

Авторы публикации обратили внимание на интервью Зеленского, которое политик дал группе телеканалов Eurovision News, находясь во Франции. В нем украинский лидер предположил, что «все закончится», когда не станет российского президента.

Издание напомнило, что слухи о якобы болезнях Владимира Путина ничем не подтверждены и распространяются желтой прессой, их появление говорит о том, что и Киев, и Запад ощущают «беспомощность и надежду». При этом Зеленский может пожалеть о своих словах об уходе Путина, поскольку его преемник вряд ли откажется от территорий, но может начать перезагрузку отношений с западными странами и заключить сделку, которая «бросит Киев под автобус».

«Зеленскому следует быть осторожным в своих желаниях», — резюмирует автор публикации.

27 марта Зеленский назвал возраст в качестве своего «конкурентного преимущества» в сравнении Владимиром Путиным. «Я младше Путина, делайте ставки на меня. Мои перспективы лучше», — оценил он и заявил, что любит жизнь.

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