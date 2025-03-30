Активисты с полицией пришли в бордели в российском городе

Активисты из АНО «Люди дела» с полицией пришли в бордели Екатеринбурга

Активисты из автономной некоммерческой организации (АНО) «Люди дела» с полицией пришли в бордели Екатеринбурга. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Общественники и правоохранители посетили заведения, которые позиционировали себя как бутик-отели, и составили протоколы на работниц. Отмечается, что они будут добиваться закрытия данных мест.

«Заведение снова попалось на оказании интимных услуг. Будет составлен второй административный протокол и возбуждено уголовное дело», — говорит один из дружинников на размещенном видео.

Ранее в марте активисты «Русской общины» также устроили рейд по борделям Челябинска.