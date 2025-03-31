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04:16, 31 марта 2025Ценности

53-летняя актриса показала снимки в купальнике без фотошопа

53-летняя актриса Брук Берк показала снимки в бикини без фотошопа
Мария Винар
Brooke Burke

Brooke Burke. Фото: @brookeburke

Американская актриса и фотомодель Брук Берк показала снимки в купальнике без фотошопа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 53-летняя звезда «Ночи в заброшенном доме» позирует на фоне бассейна. На ней бикини белого цвета, состоящее из бюстгальтера бандо с одной бретелью и плавок с небольшими вырезами. При этом видно, что знаменитость имеет дряблую кожу на животе.

«Когда мне было 40, я стеснялась лишней кожи на животе после родов. В 50 лет менопауза принесла с собой еще один набор испытаний. В 51 год врач посоветовал мне сделать подтяжку живота [я не сделала]. В 53 я полюбила свой пресс. Теперь я ем больше белка, практикую голодание, окунаюсь в холодную воду для дополнительного сжигания жира, парюсь в сауне, как можно больше хожу пешком, использую программы коррекции фигуры, придерживаюсь противовоспалительной диеты, также делаю упор на йогу и силовые тренировки», — подписала Берк пост.

Ранее российская телеведущая Эвелина Бледанс раскрыла секреты красоты и стройности.

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